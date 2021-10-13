70多歲的老翁，已經從職場退休，有糖尿病與高血壓病史，但多控制穩定。眼科方面則因為隅角開放型青光眼、白內障而在眼科追蹤，以及非增殖性糖尿病視網膜病變，而接受過全視網膜雷射光凝固治療。

●視網膜黃斑部水腫，俗稱「眼中風」

某次於眼科回診，主訴左眼視力變差約兩周。眼科檢查發現右眼最佳矯正視力為0.8，左眼最佳矯正視力則從前次的0.8陡降至0.08，眼底檢查發現左眼有大範圍的視網膜出血，當天立刻安排光學同調斷層掃描儀檢查，發現左眼視網膜黃斑部發生嚴重水腫。診斷為高度懷疑左眼發生中心視網膜靜脈阻塞（即俗稱眼中風）合併黃斑部水腫。

螢光眼底血管攝影檢查發現左眼中心視網膜靜脈以及其所有分支皆發生腫脹、血流延遲填入以及大範圍缺血的現象，因此確診左眼中心視網膜靜脈阻塞。之後立刻安排數次左眼玻璃體內注射藥物治療，大約五到六個月後，左眼眼底出血已逐漸吸收改善，黃斑部水腫也漸次消散。左眼最佳矯正視力緩步回升至0.6，最近一次測量則已回升至0.8以上。

(示意圖/常春月刊提供)

●影響視力程度 從輕微到嚴重皆有

臺北市立聯合醫院陽明院區眼科主治醫師張庭嘉指出，中心視網膜靜脈阻塞是一種不算少見的眼底血管疾病。依據眼底缺血的嚴重情況，其影響視力程度可以從輕微到嚴重破壞。

該疾病發生原理是中心視網膜靜脈從視神經處的篩板要進入眼內時，由於該處比較狹窄，所以如果有血栓形成，則血栓比較容易在該處附近卡住、進而將靜脈堵塞，血流回流不順，造成缺血；或是因為伴行的動脈因動脈硬化而將靜脈管徑壓縮，導致靜脈內血流動力出現不平順的情況。

●注意！這些都是危險因子

比較重要的危險因子包括：年紀在50歲以上、男性、高血壓、糖尿病，以及隅角開放型青光眼；其他可能因子還包括有口服避孕藥或是利尿劑、或是有些患者有血液疾病因此導致血液黏稠度上升時，也可能會誘發類似的病況。

張庭嘉指出，當中心視網膜靜脈阻塞導致眼內缺血時，眼內將缺氧而刺激血管內皮新生因子大量產生。造成的視力威脅主要透過兩種方式達成，一是血管內皮新生因子刺激形成虹彩新生血管、進而產生新生血管性青光眼；另一則是血管內皮新生因子直接誘發黃斑部水腫。針對後者的治療，傳統的治療方式是施行黃斑部雷射或是玻璃體內注射類固醇，但是效果很有限，甚至會引起其他的後遺症。

●早發現早治療，才能保全視力

目前醫學界最新的治療主軸，則是在疾病的急性期進行血管內皮新生因子拮抗劑的玻璃體內注射，以便移除過多的血管內皮新生因子，而達到黃斑部水腫吸收的目的，以儘可能保全視力。每次注射的藥效大致可以維持一至二個月，使病患能度過疾病的急性期，減少後續造成視力持續破壞而無法逆轉的情況發生。

張庭嘉提醒民眾，如果身體有多項危險因子存在，視力又在短期內急遽下降，請儘早就醫，以便在疾病發生的治療黃金期間獲得最好的治療效果。