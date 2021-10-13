隨著社群網路的發達，讓不少網紅、Youtuber崛起，影響甚至不輸藝人明星，近日就有網友在論壇好奇網紅們的收入，引發一陣熱議，還釣出在Youtube有216萬訂閱人數的Joeman （九妹）親自解答。

有網有在Dcard以「網紅是不是都比醫生律師那些還有錢啊？」為題發問，先是提到草爺曾帶人去吃龍蝦，花了幾萬塊，再舉Joeman為例，覺得他在拍「奢華對決」時，同場來賓都沒特別驚訝，因此認為網紅們好像都很有錢。

網友好奇網紅的收入，釣出Joeman親自回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一PO，不少網友在底下熱烈討論，「網紅賺的是熱錢，和NBA那種球星一樣，賺15年就夠，每年保證砵滿盆滿。醫師、律師就一般大眾認知那樣」、「不能比啊，Joeman可是百萬訂閱」，更有接洽過網紅工作的網有透露，「網紅賺很多啊～ 接一支業配，最爛的也有5萬，平均10幾，檯面上喊得出名字的大概開30，天花板無，看知名度」。

特別的是，此貼文也釣出Joeman本人親回：「頂級的醫生律師還是屌打我們啦」，讓其他人看了不禁回覆「拜託九妹至少也是全台財富前一趴的人，別那麼瞧不起他」、「中間以下的醫生律師輸Joeman等級的網紅合理吧，醫生非頂級的就是中上上的薪水吧，又不是富豪」。