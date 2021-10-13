各大廠商通通加碼振興五倍券，歌林也為了響應政府振興經濟政策，特別推出用豪華好禮八倍奉還活動，明年1月31日前購買歌林大家電類指定商品、在2月15日登錄，即有機會抽中各項豪禮，包括3名歌林65型4K聯網液晶顯示器三獎，還有價值2萬元的北投加賀屋住宿券二獎，以及頭獎價值4萬、榮獲全球知名旅遊休閒雜誌《Travel+Leisure》評選為「2020全球最佳新開業酒店」的谷關虹夕諾雅住宿券。