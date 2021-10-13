歌林加碼五倍券 祭豪華好禮八倍奉還 03:092021/10/13 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 各大廠商通通加碼振興五倍券，歌林也為了響應政府振興經濟政策，特別推出用豪華好禮八倍奉還活動，明年1月31日前購買歌林大家電類指定商品、在2月15日登錄，即有機會抽中各項豪禮，包括3名歌林65型4K聯網液晶顯示器三獎，還有價值2萬元的北投加賀屋住宿券二獎，以及頭獎價值4萬、榮獲全球知名旅遊休閒雜誌《Travel+Leisure》評選為「2020全球最佳新開業酒店」的谷關虹夕諾雅住宿券。 佳里購物嘉年華封街辦2天 結合五倍券俗俗賣 婚禮也振興！典華五倍券放大30倍 折抵無上限可彈性退訂 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 #歌林 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》晶華搶五倍券商機 Q4營運動能看旺 08:032021/10/12 財經 北市舉辦希望好食堂啟動儀式 蔡依林捐全台首座智慧型便當機 15:322021/10/12 生活 彰化5倍券加碼 抽青年宅、電動機車 04:102021/10/12 地方新聞 夢時代金門澎湖物產展開幕 滿3千送4百 17:392021/10/12 生活 五倍券助攻 微風超市連假業績增2成 14:012021/10/12 生活 買爆新竹 消費滿500元 頭獎抽休旅車 04:102021/10/12 生活新聞 五倍券商機 信用卡、電支回饋拚場 04:102021/10/12 投資理財 華泰名品城萬聖節檔期登場 五倍券加持連假業績增四成 16:042021/10/12 財經 高雄商圈夜市券太夯秒殺 陳其邁霸氣喊再加碼10萬份 12:442021/10/12 生活 夢時代舉辦金門澎湖物產展 盛大登場 18:012021/10/12 寶島 國旅券熊好券助拳 老爺會館推紓壓專案 10:262021/10/12 生活 生活熱門新聞 驚悚！高空彈跳繩索掉了 3寶媽墜地撞牆斃命 - 生活 入秋最強東北季風周末報到 專家：3地變天 低溫下探16度 - 生活 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 「姊夫的姊夫」叫什麼？答案出乎意料 眾人傻眼：太亂了 - 生活 舊存摺用完就丟？過來人曝最大用處：幸好有留著 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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