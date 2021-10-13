台中市府國慶日升旗典禮改採線上直播與民眾歡慶，準備3C小家電、5000元禮券及現金好禮三重抽，12日由民政局副局長周瑺玫、徐照山及宗教禮俗科長吳宗聖代表抽出國慶直播幸運得主共57名。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府於國慶日升旗典禮，配合防疫改採線上直播與民眾歡慶，準備3C小家電、5000元禮券及現金好禮三重抽，感謝線上觀賞直播的市民朋友，12日由民政局副局長周瑺玫、徐照山及宗教禮俗科長吳宗聖代表抽出國慶直播幸運得主共57名。

民政局長吳世瑋表示，截至11日，國慶升旗典禮直播觀看數高達8.5萬次、2.7萬次按讚，並有5.6萬則留言，還有近5萬人參與典禮人氣社交距離宣導員，10區極具地方特色的吉祥物寶寶票選。

投票結果揭曉，前3名分別由南屯區咖煙斗及咖古錐、外埔區火龍果寶寶、沙鹿區ㄔㄨㄚ鹿及丹鹿獲得，感謝所有參與民眾支持，也歡迎民眾持續支持台中購物節，到台中消費登錄、抽大獎，帶動全市產業與店家復甦。

民政局說，「第一重」直播按讚抽3C小家電，共2萬7876人按讚，7名幸運得主分別獲得平板電腦、微電鍋、電動刮鬍刀、電動牙刷、吹風機等。

「第二重」票選典禮人氣社交距離宣導員，則有4萬9558人參與投票，並有10名幸運者，各獲得5000元等值禮券。第三重」直播貼文留言「振興台中購物節開跑」，現金大放送，共5萬5394筆留言，40名幸運兒中獎，每人獲5000元現金。