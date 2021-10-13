美國職籃NBA布魯克林籃網今天決定，由於明星控衛厄文（Kyrie Irving）拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，將不得參加球隊練球和下週開打的NBA新賽季球賽。
籃網總經理馬克斯（Sean Marks）表示：「鑒於情況的演變，在深思熟慮後，我們決定厄文不得隨隊出賽或練球，直到他取得正式參與者資格。」
「凱里（厄文）做出個人抉擇，我們尊重他個人選擇的權利。」
「目前，他的抉擇限制他成為球隊正式成員的能力，我們不會允許球隊成員以兼職球員方式參與活動。」
29歲的厄文（Kyrie Irving）和哈登（James Harden）、杜蘭特（Kevin Durant）是籃網三巨頭，厄文缺陣恐影響籃網戰力。
紐約市已訂出規範，禁止未打疫苗的球員參與練球或比賽。厄文理論上仍可在客場出賽，但馬克斯的聲明排除了這項可能性。
籃網在19日的新賽季首戰，將迎擊上賽季總冠軍密爾瓦基公鹿。（譯者：陳政一）1101013
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