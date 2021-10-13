美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿費南德茲今天與駐美代表蕭美琴會晤，討論美台經濟關係多項相關議題。費南德茲會後表示，他期待主導下一屆台美經濟繁榮夥伴對話。

美國國務次卿費南德茲（Jose Fernandez）8月上任，他今天與駐美代表蕭美琴會晤，討論美台經濟關係。

費南德茲會後推文表示，他很高興與蕭美琴會面，兩人討論與充滿活力美台經濟關係相關的一系列議題。他特別指出自己期待主導下一屆「台美經濟繁榮夥伴對話」 ，雖未透露可能時間點，但顯示雙方就下一屆對話的召開已取得共識，不久後就可能舉行。

台美去年11月舉行首屆台美經濟繁榮夥伴對話，美方由前國務次卿柯拉克（Keith Krach）主談，台灣則由經濟部次長陳正祺親赴華府參與實體會議，其他相關部會官員則在台北透過視訊同步參與討論。

蕭美琴當時與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）於開幕式中簽署備忘錄，以持續雙邊對話，建立更深化與全面的台美經濟合作關係。柯拉克則在會中宣布，要與台灣展開科技合作協定諮商。

美國總統拜登（Joe Biden）政府1月底上任後，外界就相當關心第2屆台美經濟繁榮夥伴對話何時可能召開。外交部北美司司長徐佑典12日透露，拜登政府認為對話應持續辦理，雙方目前正就今年第2屆對話的議程、與會層級進行相關討論及規劃。（編輯：周永捷）1101013