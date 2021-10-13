圓規颱風海警解除，外圍環流仍在影響台灣，花蓮今天清晨起大雨不斷，花蓮縣政府上午7時許宣布，萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉因雨勢過大，有致災之虞，今停止上班、上課。

氣象局今天清晨6時14分對台東縣、花蓮縣發布災防告警訊息，「您所在地區即將發生大雷雨，預計持續至7時15分。」水利署也對台東長濱、花蓮玉里發布「一級淹水警戒」

另，花蓮縣消防局上午6時許也接獲民眾報案指出，玉里鎮源城里有土石流情形，有泥水灌進住宅內，屋內7人雖暫時安全，但無法撤至更安全處所，目前已派員前往救援。