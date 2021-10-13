不少女性都有看婦產科的經驗。禾馨新生婦幼診所院長楊濬光分享一個案例，一名媽媽近日帶著就讀高中的女兒掛急診，主訴下腹疼痛，他依照慣例詢問「有性經驗嗎？」媽媽聽完馬上搶著說「她才高中而已」，女學生也極力否認，豈知一做超音波，竟發現子宮內裝有避孕器，診間氣氛瞬間降到冰點。

楊濬光日前於個人臉書粉專《媽媽好孕，寶寶才好運：婦產科楊濬光醫師》指出，有一天半夜值班，突然有一位媽媽帶著高中的女兒掛急診，主訴下腹疼痛，由於他問診時習慣性詢問是否有性經驗，媽媽聽完馬上搶著說「她才高中而已」，認為女兒的年紀不可能有性經驗。

楊濬光接著替女學生做超音波等詳細檢查，沒想到一照不得了，竟發現子宮裡裝有避孕器，讓氣氛瞬間超尷尬。據《ETtoday新聞雲》報導，楊濬光回顧女學生就醫的情形，當時詢問有無性經驗時，女學生就極力否認，直到發現子宮裡有避孕器，臉部表情僵硬且呈現「一副怕被媽媽打的樣子」，推測女學生應該「玩很大」。

貼文曝光後，留言中也有不少人質疑未成年為何可以裝避孕器？楊濬光則回應，未成年的少女當然可以裝避孕器，只是技術上比較難執行，但無關性器官發育，不過他也強調，目前避孕最好的方式仍是避孕藥再加上保險套，是最好的雙重防護。