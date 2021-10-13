日本神戶市議員上畠寬弘的推特發文。（圖／摘自上畠寬弘推特）

台灣基進立委陳柏惟罷免案將在23日舉行，就在罷免案倒數之際，日本神戶市議員上畠寬弘特地在其社群平台上用「全中文」力挺陳，引起熱議。藥師林士峰指出，民進黨的選舉招數真的很厲害，他們會推一個外國看似有公信力的人說話，加上親綠媒體的報導與粉專一條龍帶風向，讓人相信好像真有此事。

上畠寬弘10日在推特發文以中文表示，自己反對立法委員陳柏惟（台中市第2區）的罷免活動」，還稱這是國民黨的惡質策略，意圖破壞「台灣自由」，並稱自己「是堅決反對（罷免）、支持陳柏惟。至於他為何會寫中文？是否精通中文，他並未進一步說明。

林士峰12日在臉書發文表示，看到日本地方議員出來聲援陳柏惟，讓他覺得很感慨，因為民進黨的選舉招術真的很厲害，推一個外國有公信力的人說話，親綠媒體報導，親綠粉專跟上帶風向，就會讓你相信好像有這麼一回事。

對此，林士峰直言：「要不要自己問一下選區的議員，能不能講出幾個外國參議院的議員的名字，他們又分別有哪些政績就好。」林痛批，為護航陳柏惟連外國議員用流暢中文聲援的招都使出來了，可見選情相當告急；林呼籲，希望台中第二選區的朋友們加油，讓罷免案順利通過，否則若這樣草包、肇事逃逸的立委都還罷免不掉，大家很難給小孩樹立榜樣。