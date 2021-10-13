今天在大聯盟季後賽場上太空人與白襪繼續對決，白襪在上一戰討回勝利，將系列戰比數追到1：2，不過今天太空人不想夜長夢多，整場比賽火力全開，敲出14支安打轟下10分，最後就以10：1的懸殊比分戰勝白襪並淘汰對手，成功晉級分區冠軍賽，太空人努力撕掉前幾年的作弊標籤，實力仍相當強悍。

The AL is down to 2. pic.twitter.com/GTRHbxtN2m — MLB (@MLB) October 12 2021

白襪在上一戰使出「黑海」攻勢奏效，主場觀眾全穿上黑色球衣幫球隊加油，不過在這場比賽他們的戰略並沒延續，白襪整場比賽相當低迷，只在第2局靠指定打擊席茨(Gavin Sheets)揮出陽春炮得分，之後就一路挨打，此戰王牌先發投手羅棟(Carlos Rodon)大爆炸，僅投2.2局挨3安打失掉2分，最後吞下比賽敗投。

在季賽擁有13勝5敗，自責分率2.37成績的他無疑大失常，此戰投完本季季後賽自責分率飆升到6.75，生涯季後賽自責分率升到13.50，戰績是0勝1敗，不過在他下場之後白襪牛棚更加悽慘，動用多達七位投手，總計投6.1局被敲11安失掉8分，只有克羅切特(Garrett Crochet)繳出0.2局無失分表現，其他人全被太空人打著玩。

太空人今天在3、4、6、8、9局都得分，第3局當家游擊柯瑞亞(Carlos Correa)敲二壘安打拿2分，第4局捕手馬多納多(Martin Maldonado)、布瑞格曼(Alex Bregman)再用安打攻勢拿下3分大局，第6、8局布蘭特利(Michael Brantley)貢獻2支安打各拿下1分，第9局「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)轟出陽春炮拿下第10分，今天5打數3安打貢獻3分跑回4分。

另外布蘭特利6打數3安打2分打點，柯瑞亞4打數2安打2分打點，葛瑞奧(Yuli Gurriel)5打數2安打，火力相當分散，而白襪整場敲出7支安打僅拿下1分，席茨4打數2安打1分打點最為出色，當家一壘手阿布瑞尤(José Abreu)繳出2支0，沒能幫助球隊得分，只能說整體攻擊火力還是差太空人一截，太空人四戰一共轟下31分，白襪18分。