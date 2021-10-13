7月以來航運、鋼鐵多頭行情大轉折，投資人紛紛跳船，大盤量能跟著急速降溫，也使得第3季大戶、中實戶、散戶交易人數同步下滑，其中，大戶人數是2020年第1季後首次出現下滑，目前台股操作難易度大增，日均量在3000億元附近，若第4季無大行情，交易人數將持續遞減。

證交所公布今年第3季成交值5億元以上的大戶人數為5309人，比第2季下降681人，成交值1～5億元的中實戶為4萬2395人，比第2季下降6431人，成交值1億元以下的散戶為427萬8413人，比第2季下降11萬2664人。

第3季成交量週轉率11.33％，相較第2季21.86％大幅降溫，當沖成交值占比由上一季44.27％降至41.54％，平均每日當沖戶數12萬8990戶，上一季則是19萬8887戶。有交易戶數298萬5538戶，上一季股市是全民運動，有交易戶數達334萬7732戶，第3季少了超過36萬戶。