根據國防部最新書面報告，共機10月1日至4日間多達149架次侵擾，除增加我戰力應對負荷及企圖擾亂我民心士氣外，亦同時對美武力宣示，形塑軍事存在之意涵；報告同時表示，因應共軍機、艦逾越我防空識別區之侵擾行為，將秉持「愈接近本島、反制力愈強」作為，採重複式手段，轉用在航機、艦，以及三軍防空部隊妥慎應處。

國防部長邱國正明天將赴立院進行「因應我國周遭環境變化，國軍整體戰力整備精作為」專案報告，國防部針對區域形勢、共軍軍事行動研析及國軍戰力整備精進作為，提出12頁完整報告。

報告指出，共軍各項戰力發展及軍事準備，均以攻台作戰為核心：自2015年軍事改革以來，持續推動軍事訓練轉型，採實戰化對抗模式，將部隊戰訓融入實際作戰預案，提升聯合作戰能力。基此，對台針對性的軍事壓力愈趨頻密，並藉由常態化侵擾我防空識別區，組織多機種、大兵，進行海空聯訓及跨軍種聯合演訓等，強化戰場經營，加大對我軍事威懾力度。

有關共軍軍事行動研析，報告指出，近年共不斷擴大軍事活動及威脅，企圖消耗我海空戰力，並以實戰化訓練方式，兵力大幅增加：今年1月迄今，共機擾台已逾600餘架次，並多次於我周邊從事對台針對性與抗擊外軍軍事行動，10月1日至4日間更多達149架次，除增加我戰力應對負荷及企圖擾亂我民心士氣外，亦同時對美武力宣示，形塑軍事存在之意涵。中共新式航空器、航母、核力潛艦、驅逐艦及兩棲攻擊艦，將陸續成軍列裝，台海周邊區域拒止、反介入及封鎖控制能力日趨完備，對我防衛作戰將形成嚴重的挑戰與威脅。

報告指出，在強化突發狀況處能力，降低威脅風險方面，為肆應中共與日增之機、艦襲擾，統整並分析近年來共軍各種軍事威脅行動及態樣，持續完備「國經常戰備時期突狀況處規定」及相關應處程序之修訂，以做為三軍應變制變的行動準據，維護國家整體安全。

報告指出，因應共軍機、艦逾越我防空識別區之侵擾行為，將秉持「愈接近本島、反制力愈強」作為，採重複式手段，轉用在航機、艦，以及三軍防空部隊妥慎應處，增進用兵彈性與兵力節約，並降低肇生事端，引發衝突之風險。

報告同時指出，精實外、離島守備能力，確保安全方面，外島防衛作戰秉持「獨力固守」指導，本島一命的頑抗精神，整合軍民力量，持恆落實戰備整備及作戰演練。