PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

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國民黨立委鄭麗文12日質詢行政院院長蘇貞昌，是否支持台灣發展核子動力潛艦，雙方爆發激烈言語衝突，鄭認為蘇應展現保衛台灣的決心，卻被蘇反嗆「不會像妳這麼不要臉」，鄭隨即要求暫停質詢並憤怒走向蘇，質疑他怎可羞辱立委、見笑轉生氣。對此，大批網友氣憤痛批：「民進黨到底在囂張什麼？」

鄭麗文12日下午在立法院質詢蘇貞昌時表示，台灣跟大陸的軍力對比失衡嚴重，人家拿多少軍費？我們拿多少軍費？台灣這麼小、大陸這麼大，如果真的要玩軍備競賽，我們怎麼打得過？蘇反問鄭：「你是要投降是不是？」鄭強調，她指的是「要不要發展核子動力潛艦，為什麼不敢發展核子動力潛艦？有了核子動力潛艦就比傳統潛艦好很多，你們防衛的決心在哪裡？」蘇反嗆鄭：「妳要投降是不是，我們是要努力在做，什麼都不要，投降最好對不對？」

未待鄭麗文回應，蘇貞昌繼續嗆她，「像妳現在一隻嘴，連講都不講，連拚都不拚，投降最好對不對？」鄭麗文此時回說：「我怕到時候投降的第一個是你，第二個是蔡英文！」不料蘇竟回嗆：「不會像妳這麼不要臉！」鄭被蘇的話激怒，要求暫停質詢並走到蘇面前質疑，「什麼叫我不要臉，請問一下院長是什麼意思？還可以這樣出言羞辱立法委員嗎？」。

消息一出引發網路熱議，大批網友痛批蘇貞昌態度失格，紛紛湧入PTT論壇與臉書相關新聞下留言：「民進黨到底在囂張什麼？」、「綠高官不斷刷新三觀」、「那騙神明算？」「人家質詢你，你說人家不要臉；人家要你去爭取，你說人家要投降，到底什麼意思？」「照蘇這種態度，以後是不是都不能質詢了？」、「蘇老是把公帑搞得好像他的錢一樣，別忘了那些錢是小老百姓努力工作所繳的稅」。