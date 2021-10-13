台日桌球夫妻檔江宏傑與福原愛7月正式宣告離婚，一雙兒女由江宏傑獨自照顧，年初就到日本的福原愛，已超過半年沒見到小孩，現有日媒爆料，今（13日）剛好是女兒Aila醬的4歲生日，福原愛很有可能會返回台灣替她慶生。

福原愛年初和江宏傑鬧婚變，至今已8個月沒回台灣和兒女相聚，不過近日有日媒爆料，福原愛友人透露，她很有可能回台幫女兒慶生，因此她這幾天的動向，也格外受到外界關注，據《自由》報導，華研則回應：「沒接到通知。」

其實，江宏傑7月和福原愛離婚後，演藝工作可說是滿檔，除了《全明星運動會》爆紅外，近來也和其他6名藝人錄製實境節目《全明星觀察中》，他也在節目中親手幫女兒做生日蛋糕，讓Aila醬興奮直呼：「把拔我好愛你唷」。

而他在節目上和大家玩起兒時遊戲時，也忍不住落淚，坦言因為訓練桌球犧牲童年，「童年的回憶都沒參與過」，因此這次能和大家一起玩遊戲，讓他忍不住情緒湧上心頭，數度淚崩表示：「我一定要讓我的孩子有這些回憶」。