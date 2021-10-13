行政院推出振興五倍券，各部會也推出各類的加碼券，昨天已抽出第一輪面額千元的國旅券與i原券，而面額888元的農遊券將在今上午10時30分抽出22萬份，中籤的幸運兒可於全台3000多個場所使用此券，使用期限為今年10月25日至明年4月30日止。

面額888元的農遊券預計將發出146萬份，第一階段將發出88萬份農遊券，自10月11日起至11月5日，每周三將抽出22萬張農遊券，連續4周共88萬張；第二階段則提供剩餘的58萬張農遊券，只有在農遊券配合商家消費滿1000元（不含農遊券額度），在農遊券APP登陸發票即可參加抽籤。

而農遊券的使用期間為今年10月25日至明年4月30日止，農遊券預計可以在3000多家店裡面使用，其中包括農村好物、農社企業者、農村社區組織團體、休閒農場、田媽媽、農漁特產品銷售據點、國家森林遊樂區，詳情可至農遊券網站上查詢。

今年農遊券共888元，其中包括8張100元和1張88元，抽到的消費者需要下載農遊券App才可以使用，消費者不能夠截圖使用，但可以轉贈給他人。