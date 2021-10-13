曾被列為立委集體貪汙案被告，獲不起訴的展雲公司負責人鍾克信，因經營殯葬事業被控以保證還本等話術，招攬民眾投資墓園，近5年來吸金逾百億元。台北地檢署在10月7日指揮新北市調處，兵分5路發動搜索，約談鍾旗下的5名業務，鍾則因人在境外，不在約談名單內，檢方以違反銀行法方向偵辦，訊後均交保。但有媒體爆出，鍾克信的父親鍾時益曾官拜陸軍中將，擔任過國民黨財委會主委，堪稱黨內大掌櫃。

據了解，鍾克信的父親鍾時益在軍中時期，曾任聯勤財務學校校長及首任國防部主計局長，退伍後還轉任台北市財政局長及台灣省政府財政廳長，又接手國民黨財委會主委，堪稱黨內大掌櫃深獲兩蔣信任。

檢調獲報，展雲涉嫌自2012年至2016年間多次召開投資說明會，對外宣稱公司的墓地開發計畫利益高達10億美元，投資人可以每單位11.8萬元購買標的，若4年後沒有售出，展雲將以15.2萬元回購，保證還本，但展雲近年資金周轉不靈，有投資人拿不到錢提告，全案因此曝光。

5名被告身分及交保金額為，展雲財務長朱淦忠20萬元、銷售總經理于興華20萬元、特助金開文10萬元、襄理李珮瑄5萬元、行銷經理羅仕吉7萬5000元。

展雲公司過去曾爆發4億元掏空疑雲，還捲入靈骨塔投資詐騙，鍾克信自己則一度被列為立委集體貪汙案被告，最後獲不起訴處分。展雲這次則是以投資墓園為餌，僅花短短5年時間，就向多名投資人吸金逾百億。據了解，受害者中，不乏知名財團與名人貴婦。

由於《銀行法》規定非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務，展雲招攬保本投資的行為，已涉犯非法經營收受存款業務等罪，

2020年8月，展雲事業負責人鍾克信曾被控涉行賄立委趙正宇，遭檢調搜索約談，該公司背景雄厚，是國民黨黨營事業中央投資公司百分百轉投資的子公司，過去也曾因4億元掏空疑案遭司法調查，甚至捲入靈骨塔詐騙案，頗有爭議。

展雲1995年成立，當時國民黨黨營事業旗下的大通建築經理公司，為解決中國寶塔事業積欠的8500萬元債務，同意以興建中靈骨塔抵債，再將靈骨塔交由展雲事業銷售，時任大通的主事者，就是國民黨前財委會主委鍾時益的兒子鍾克信。

後來中國寶塔持續累積債務，中投決定對展雲增資8億元，並向大通購買展雲股權，讓「靈骨塔」帳目脫離大通，改掛中投帳上迄今。因靈骨塔投資泡沫早已破滅，網路上也出現許多降價求售訊息，導致銷售困難，展雲近年甚至捲入靈骨塔詐騙風波。

根據官網資料，展雲擁有20餘年的殯葬經驗，業務範圍擴及海外，目前入塔總人數約3.5萬人，塔位、牌位、墓座商品銷售總數逾15萬件，生前契約銷售與禮儀執行總件數近3萬件；另家涉案的殯葬業者在新北市金山也頗具規模。