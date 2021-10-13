傳聞已久的蘋果第二場秋季發表會終於確定舉辦時間，預計在美西時間10月18日上午10點（台灣時間19日凌晨1點）登場，外界預期蘋果將推出新款MacBook Pro 14吋及16吋，搭載升級M1X、M2晶片，另外，果粉期待已久的AirPods 3也有機會現身。

蘋果上月底舉行今年秋季首場發表會後，關於第二場發表會的傳聞不斷，周二蘋果終於釋出發表會的相關細節，並公布將以「Unleashed」為主題，全球果粉同樣能透過線上直播參與。

外界預期蘋果有機會在發表會推出最新版本的Macbook Pro，傳出將14吋與16吋兩種規格，同時有望搭載升級後的自研晶片M1X，外型上有可能使用接近iPad與iPhone的設計元素，以平面直角搭配窄邊框，讓整體外型更迷你，14吋的大小可能會與13吋差不多。

Mackbook預計使用蘋果自研M1X晶片，傳出新款晶片將分為兩種版本，分別是16核心GPU與32核心GPU版本，預料將會凸顯最高規格MacBook Pro的16吋版本的價值。

此外，先前也有爆料者透露，蘋果將在發表會上推出新款AirPods 3耳機，外型可能與AirPods Pro相似，但不會採用無耳塞設計也不會具備降躁功能。值得一提的是，原先AirPods 3被外界認為會在首場發表會亮相，但最終並未成真，實際狀況得要等到發表會當天才會揭曉。