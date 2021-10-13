大陸陝西省一間超市遭竊，一名孫姓女子偷走800元人民幣（約新台幣3400元）的化妝品後還不出，異想天開向超市老闆提議「肉償」，孫女獻身後卻覺得虧，反向老闆討錢，慘讓自己背上刑責。

綜合陸媒報導，孫姓女子經常在陝西一間超市行竊，5日時偷走5樣總價約600元人民幣的化妝品，劉姓老闆在清點貨況時發覺有短缺，經調閱監視器後，發現竊賊就是經常在店內閒晃卻沒消費過的孫女。

日前孫女再次前往超市行竊，剛拿了2樣保養品塞入口袋就被劉男逮個正著，被要求賠償1000元人民幣（約新台幣4300元），但孫女賠不出，便提議要用身體還債，表明願意發生性關係抵債，劉男則欣然答應。

豈料，兩人發生性關係後，孫女卻覺得有些吃虧，向劉男討人民幣600元（約新台幣2600元）遭拒，孫女遂憤而報警，控訴對方性侵她。

警方調查後，雖孫女竊走的物品單次總價未超過1000元人民幣，但在2年內涉嫌犯下3次竊案，已構成竊盜罪，最終被判入獄服刑；劉男部分，因雙方為合意性交，並未涉犯性侵罪，但也逃不過性交易行為的罰則。