56歲崔佩儀早年在花系列中演出不少壞女人與千金小姐角色走紅，2001年她與老公Sam結婚並生下一子貝克宇，剛滿18歲的貝克宇從小就受到父母親細心栽培，最快今年底將出國留學，今(13日)週刊則拍到貝克宇開著家中名車載女生朋友出遊，疑似有新戀情，而他先前也曾跟女方一起上節目，女生還稱呼崔佩儀為「佩儀姐」，可見和貝克宇媽媽關係不錯。

去年底崔佩儀現身新戲活動，透露先前常和老公分隔兩地，去年因疫情兩人反而多了10個多月相處，夫妻倆因此更摸透彼此個性，感情變得更好，至於外傳夫妻感情生變，崔佩儀打算懶理閒言閒語，把生活過好比較重要，她也預告兒子很有主見，2021年計畫去美國念書。

崔佩儀早年拍花系列作品走紅。（圖／中時資料照片）

上月崔佩儀上節目，透露和貝克宇近來常在家朝夕相處，母子倆竟相對無言，她主動問孩子有什麼話要說？貝克宇想了想竟吐一句：「妳今天還好嗎？」令崔佩儀傻眼吐槽：「我就坐在你旁邊一整天，你竟然問我還好嗎？」笑稱：「疫情讓她失去一個兒子」。

據《鏡週刊》報導，7月剛過18歲生日的貝克宇，最近被拍到和女同學Savannah開媽媽的名車出遊，兩人先前一起上過節目《同學來了》，大方分享好感情，Savannah更在錄影時稱呼崔佩儀是「佩儀姐」，而貝克宇相較於在家裡跟媽媽沒話說，跟女同學看似較為互動熱烈。此外，崔佩儀先前傳出婚姻亮紅燈，崔佩儀解釋只是夫妻倆吵吵鬧鬧，她指自己有公主病會耍任性，在外雖會抱怨，但回家就沒事了，且沒抓過老公外遇，夫妻倆常床頭吵床尾和。