在台灣時間10月13日半夜世界盃足球資格賽繼續開踢，這次焦點來到歐洲區A組，由超級勁旅葡萄牙對決盧森堡，此戰葡萄牙當家巨星C.羅納度(Cristiano Ronaldo)為球隊出賽，並上演帽子戲法獨進3球，率隊以5：0擊潰盧森堡，這是他生涯第58次帽子戲法，也是國家隊的第10次，成為國際足壇史上第1人。

58 career hat-tricks for Cristiano Ronaldo 🎩



Unfathomable numbers 🤯 pic.twitter.com/pkcu9CCnbO — Goal (@goal) October 12 2021

CRISTIANO RONALDO IS NOW THE ALL-TIME LEADER IN MEN'S INTERNATIONAL HAT-TRICKS WITH 10 🎩 pic.twitter.com/6cACC3yW13 — B/R Football (@brfootball) October 12 2021

這場比賽兩隊實力懸殊，賽前他們交手過18次，葡萄牙取得16勝1敗1和，佔有絕對優勢，最近11次對決更是全部拿下，可說是盧森堡心中夢魘，這一戰他們用實力證明盧森堡完全不是對手，比賽開始第8、11分鐘C羅就發起猛攻，要到兩次12碼罰球機會，他也牢牢把握住，比賽剛開始就取得2：0領先。

第16分鐘C羅繼續猛攻，絲毫不給對手喘息空間，這次葡萄牙獲得角球開球機會，球開出後場上一片混亂，C羅禁區右側起腳，可惜球彈框而出，否則就要創下前16分鐘拿下3球的超級紀錄，不過今天葡萄牙一路領先，絲毫不擔心對手的反擊。第17分鐘席爾瓦(Bernardo Silva)抄截後直闖禁區，B.費南德斯(Bruno Fernandes)接球後起腳取得3：0領先。

比賽前17分鐘葡萄牙就穩穩鎖定戰局，相信球迷一定看得非常熱血沸騰，下半場第68分鐘C羅在門前接獲隊友傳球，使出一記精采的倒掛金鉤，可惜球被對方門將給擋住，第69分鐘葡萄牙獲得左側角球機會，帕利尼亞(Joao Palhinha)在門前用頭槌進球，進球後他還模仿C羅的慶祝動作，進球數來到4：0。

最後接近比賽結束第87分鐘，C羅仍在場上，看來他並不以此為滿足，葡萄牙這次獲得右側角球機會，內維斯(Ruben Neves)在前場將球傳中，C羅在禁區右側用頭槌攻擊成功，得到個人全場第3球，在比賽快結束前上演帽子戲法，也率隊以5：0狂勝盧森堡，這是一場相當偉大的勝利，C羅生涯對盧森堡踢進了9球，完全是對方剋星。