「新世代日本動畫大師」細田守執導《龍與雀斑公主》，日本票房超過63億日圓，8日上映至今在台已賣破800萬台幣，不僅榮登全台新片票房冠軍，更打破細田守導演在台最佳開片票房紀錄，在片中聲演「龍」一角的佐藤健日前也特別向觀眾喊話推薦，「《龍與雀斑公主》故事本身很有趣，所有角色都非常有魅力，絕對是部令人樂在其中的電影，光是片中美麗的畫面和動聽的音樂，就讓我淚流滿面。可說是一部會引發人類生理反應的電影，尤其是電影的中後半段會不斷地刺激淚腺，非常強烈建議去戲院觀賞。」

聲演主角鈴／貝兒的「音樂創作才女」中村佳穗是首次挑戰配音工作，過去從沒有任何表演經驗的她，在電影中以聲音完美詮釋1個在童年時期意外喪母而飽受創傷的女高中生，以及在虛擬世界中極具魅力和大受歡迎的歌手2種截然不同的面向，獲得所有觀眾一致讚賞。導演細田守也在專訪時透露，在進行試鏡時，就對中村佳穗的聲音展現的表演力感到訝異，他坦言製作團隊本來就知道中村佳穗的歌聲十分具有渲染力，但對她的表演方面是一無所知，不過在聽過中村佳穗試讀劇本後，就知道這角色非她莫屬，之後製作團隊經過1個月的討論，便對她提出了聲演邀約。

《龍與雀斑公主》好口碑引起網友熱議。（車庫娛樂提供）

中村佳穗在進行配音作業的舉動，也令細田守導演大吃一驚，他爆料中村佳穗會在配音「鈴」時穿著低跟鞋，在配音歌后「貝兒」穿著高跟鞋，對此中村佳穗表示，因為貝兒是個美麗，受到眾人歡迎的角色，與其天馬行空地去想像，倒不如透過服裝去決定詮釋貝兒的感覺。細田守導演也表示：「我認為這是一個非常好的方法，這跟中村佳穗以音樂家的身分唱歌時的情況一樣，會根據現場演出的歌單來改變服裝。而每個人都有很多種層面，會根據交談的對象，不自覺地去改變說話方式或個性。《龍與雀斑公主》描述的是鄉下的高中生鈴和在虛擬世界中心唱歌的貝兒，如果這兩種截然不同的角色其實是同一個人，又會發生什麼故事？所以對觀眾來說，這2個角色都必須要有血有肉才具有說服力，這與改變聲音或是扮演兩個不同角色的情況是不一樣的，所以我認為中村佳穗考慮到這點是非常重要的。」

《龍與雀斑公主》劇情描述自幼因意外失去母親的17歲女高中生小鈴，與父親兩人同住在人口不斷外移的高知小農村。最喜歡和母親一起唱歌的小鈴，母親死後便再也無法開口唱歌，在現實世界中甚至將自己的內心封閉起來。某日，小鈴化名「貝兒」來到全球超過50億使用者的虛擬世界「U」，貝兒在虛擬世界能自然開口唱歌，並發表自己創作的歌曲，更讓她成為世界關注的焦點，此時一個有著龍姿態的神祕存在突然出現在小鈴面前。該片全台熱映中。