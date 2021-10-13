台中市南屯區一名民眾大熱天找不到自己的機車，急如熱鍋螞蟻，由於停放地點距離警察局第四分局僅100公尺，難道竊賊在太歲頭上動土？員警立即在周邊擴大搜尋，鷹眼一掃便大呼「賓果！」原來是民眾記憶錯誤，機車是停在區公所後門近文心南三路的人行道，看到愛車男子才鬆了一口氣，感謝員警的熱心專業。

台中市警察局第四分局南屯派出所員警陳潔瑢、黃姚敦賓日前接獲蔡姓民眾報案，稱將機車停放在南屯區向心南路人行道上，才短短1小時時間，欲騎乘時卻遍尋不著機車蹤影，直覺遭竊。

由於蔡男機車停放位置距離警第四分局僅100公尺，員警到場後不敢大意，除了安撫蔡男情緒，隨即詢問機車特徵、車牌，兵分二路在附近地毯搜尋。

豈料不出10分鐘，馬上找到蔡男的機車，蔡男這才恍然大悟表示，記錯停放位置，感謝員警迅速的辦事效率，讓自己懸著的一顆心這才放鬆下來。

員警受理民眾稱汽機車不翼而飛報案時有所聞，但不少案件都在釐清後，發現是烏龍一場。

這次員警接獲蔡男報案稱機車遭竊，員警第一時間馳赴現場，雖然蔡男斬釘截鐵地的說，自己記得機車停放位置，經員警查證該部機車未被拖吊，調閱相關車行記錄佐證機車並無使用軌跡，研判機車失竊機率不大。

當機立斷於周邊擴大搜尋，員警鷹眼一掃便大呼，「賓果！」機車果真穩妥妥的停在區公所後門近文心南三路的人行道。

南屯派出所所長江松泳呼籲，民眾車輛停妥後，離開前可拍下停車位置及周遭環境，即能幫助回想避免事後苦尋不著車輛的窘境，同時記得鎖上龍頭並取下鑰匙，避免成為宵小行竊的目標。