近兩年來國人申購外國債券商品人數倍增，申購金額平均年成長3成以上，銷售客群以50~70歲女性客戶占比最高，產品選擇則偏好穩健配息的電信類股公司債，顯示投資人在購買外國債券時，除了考量票息的高低外，也很重視發行人的資信狀況及產業前景。

兆豐金(2886)旗下兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，在低利率大環境下，投資人若想追求更佳的投資收益，持有具穩定現金流的外國債券是一項不錯的選擇，可在個人投資組合中配置具備固定配發債息及到期返還投資債券面額、信用評等佳、波動度低的外國債券，進行中長期布局。

兆豐銀行也趁勢推出0元好康趁線債活動，自110年10月13日起至同年12月31日止，透過兆豐銀行線上申購全系列次級市場外國債券，可享有申購0手續費的優惠。

兆豐銀表示，為了讓首次購買海外債的客戶能更深入了解外國債券，基於保護客戶的立場，客戶首次申購前須親臨櫃檯辦理，由理專瞭解客戶理財需求、評估其投資屬性及風險承受度，並進行解說投資次級市場外國債券之相關風險後，第二次起客戶就能透過網路銀行、行動銀行下單申購，依照自己的理財規畫決定下單時機，客戶不必特地再跑一趟銀行，投資相對便利有彈性。