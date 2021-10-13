大批救災人員全力搶救滅火。（宜蘭縣政府消防局提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭縣一間文具五金批發倉儲廠房在今（13）日凌晨遭到祝融登門拜訪，因廠房內堆放大量易燃物品，火勢燒得相當猛烈，宜蘭縣政府消防局出動大批人員車輛機具前往搶救，花了4個半小時這才將火勢完全撲滅，所幸這起火警僅造成財物損失，並未有人員傷亡。

今天凌晨2點43分宜蘭縣政府消防局勤指中心接獲民眾報案，指位於冬山鄉義成路三段一間文具五金批發倉儲發生火警，勤指中心立即派遣第二大隊、冬山、羅東、廣興、馬賽分隊等，出動各式消防車輛及救災救護人員。

救災人員抵達現場後，確認失火的是一樓鐵皮屋建築，是一家文具茶葉五金批發倉儲，內部有明顯的火光，救災人員緊急展開破門行動。

凌晨3點15分，現場指揮官第二大隊副大隊長張書曜回報説，燃燒位置在建築物的後側，救災人員已冒險進入室內搶救，沒有人員受困，因搶救不易，加上屋內堆滿了易燃物，再過半個小時之後，指揮官回報整棟建築已呈現全面燃燒，陷入一片火海。

將近4點時屋主也趕抵現場，確認屋內沒有人員受困，救災人員為了加速救災進度以及安全，進一步調派挖土機前往協助，清晨5點13分，現場指揮官回報説火勢已經控制，沒有人員受困傷亡，到了上午7點10分確認火勢全部撲滅，救災行動終於告一段落，但這家倉儲也成了一片廢墟。