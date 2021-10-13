時髦一站式風格選物 P＋全台唯一實體形象概念店落腳在台北新光三越A11，在過去數年，有機美容產品是天然有機市場中成長最快速的領域，直至2024年為止，每年預估仍會持續增長8到10％。在網路資訊流通的時代，近年來，Google搜尋關鍵字「天然美容產品」也有幾近400％成長。而有43％的消費者希望自己所使用的天然有機產品，能夠得到國際公信單位的標章認證

迎接成立第五年，P＋嚴選代理近20個來自世界各地的品牌，艾瑪華森最愛的澳洲INIKA Organic; 美國潮流新興純素彩妝OFRA Cosmeti; 熱銷義大利70年國民護膚品牌Leocrema;法國百年時髦有機居家清潔、半年內銷售破萬瓶 Maison Briochin、Briochin Depuis1919; 風靡全球第一底妝神器，平均每三秒即售出一顆的beautyblender原創美妝蛋。

此外，從初學者到專業瑜珈老師一致推薦的英國頂級Liforme環保正位瑜珈墊; 以及天然保養香氛品牌-市面天然精油純度最高之一，純手工灌注的英國倫敦精品居家香氛Urban Apothecary 韓國超人氣天然車上精緻香氛Oh Scent等等; 更以同名P＋品牌陸續打造出環保純淨洗護系列產品-防疫必備純淨潔手凝露、一次性可分解環保天絲棉卸妝巾、以及即將上市天然無防腐劑、無香精的純淨保濕潔顏慕斯。

百貨官網同步「振興五倍專區」即日起至31日， beautyblender、MakeUpEraser、OFRA、Footlogix、Liforme、Leocrema等品牌特惠組合超殺65折起，買再贈五倍好禮，限量商品贈完即止。