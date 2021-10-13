國際半導體產業協會（SEMI）將於13日與科技部共同舉辦台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2021）智慧醫療線上論壇，邀請來自全球第一大醫材廠商美敦力（Medtronic），連續兩年名列財富雜誌全球成長最快百大企業安森美（onsemi），以及捷絡生物科技、奇翼醫電、神經元科技等三家台灣生醫新創公司，期望透過跨界技術交流，共同打造台灣未來「跨域再升級，邁向精準預防與健康促進」的醫療保健新生態。

SEMI與受邀廠商除了共談國際與台灣的智慧醫療市場現況與技術，也一同剖析跨國產業投入智慧醫療的策略，與分享目前生醫新創跨域的合作成果及未來展望。隨著大數據及人工智慧（AI）的快速發展，如今智慧醫療的概念已從治療，擴展到預防醫學及早期健康照護，對症下藥的精準醫療模式也將成為未來健康產業的新藍海，同為下一階段產、官、學、研著重的關鍵議題。

近年隨著半導體先進製程及運算晶片等技術大幅升級，許多跨國企業已優先起步將半導體及資通訊科技導入醫療場域，透過開發檢測晶片、生理感測器、穿戴式裝置等產品實現半導體與生醫產業間的密切跨界技術合作，驅使醫療邁向智慧化。根據Medtronic報告顯示，半導體技術在智慧醫療的應用將在2021～2026年達到10.2％的年複合成長率（CAGR），2020年的醫療終端市場也有超過58億美元的銷售額來自半導體。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，隨著人口結構逐漸改變並成為現今主要社會挑戰，同步加上疫情襲擊，智慧醫療與精準醫療等數位化相關應用將成為不可忽視的未來趨勢。綜觀來看，台灣具備全球最完整的半導體產業供應鏈以及實力堅強的資通訊電子廠商，醫療服務體系健全、擁有豐沛的頂尖臨床醫學人才，所以絕對擁有進一步發展數位醫療的強大潛力。

曹世綸表示，SEMI將與科技部持續促進跨界交流，連結各方力量全力協助半導體科技導入醫療場域、改變臨床醫療服務模式，使台灣成為國際間驅動智慧醫療應用的最佳夥伴，共同推進全球的健康產業蓬勃發展。

科技部部長吳政忠指出，為促進精準健康相關產業的發展，政府已研擬相關法規政策、規劃建立智慧醫療沙盒模式以及籌組智慧醫院聯盟等政策與措施，鼓勵及協助廠商投入精準健康產業，一同帶動生醫產業之轉型，發展台灣經濟成長的下一個主力產業。