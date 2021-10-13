美國有線電視新聞網（CNN）13日報導，一名中國大陸官員透露，作為調查新冠病毒起源的一環，武漢將檢測數萬個早期血液樣本，專家指出，這些樣本將提供新冠病毒起源的關鍵線索。

武漢早期血液樣本在哪裡？

今年2月世界衛生組織（WHO）的調查小組確立了武漢約20萬個血液樣本可能能提供新冠病毒起源的關鍵線索，包括病毒何時、何地開始傳染給人類。

這些血液樣本目前保存在武漢血液中心，主要是2019年武漢捐血者的血液樣本，這些樣本有2年的保存期，期間若發生和捐血有關的訴訟，這些樣本將可派上用場。

現階段多數專家認為，新冠病毒最初是在2019年底傳播至人類社會，隨著2019年10、11月採集的血液樣本保存期陸續到期，一名中國國家衛生健康委員會官員透露，當局正在準備病毒檢測工作，一旦2年期滿，就會對這些血液樣本進行檢測。

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）高級研究員黃嚴忠（Yanzhong Huang）表示，這些血液樣本將是全球最接近疫情爆發之初的樣本，將能幫助了解新冠爆發的時間點。

美國哥倫比亞大學流行病學家米勒（Maureen Miller）指出，這些樣本絕對帶有重要線索，不過她敦促中國大陸開放讓外國專家赴現場觀察檢測過程，「除非有合格的觀察員，沒有人會相信中國報告的任何結果。」

中國國家衛健委疫情專家小組組長梁萬年今年7月首度表示，中國大陸將檢測這些樣本，一旦有結果，就會將數據轉給中國及外國專家小組。他當時強調，這些血液樣本都是從捐血袋中採集，採集好後密封保存，中國專家也對檢測方法進行過多次評估。

他說雖然武漢的第1個病例發生在12月8日，但是相關研究充分顯示，在那之前可能已經有其他病例。

專家指出，如果保存得當，這些血液樣本可能包含人類最初對抗新冠病毒產生的抗體等關鍵跡象。

美國田納西州范德比大學醫學院（Vanderbilt University School of Medicin）傳染疾病專家夏夫納（William Schaffner）表示，這些樣本甚至能夠指出誰最先感染、在哪裡感染、年紀、職業等訊息。

不過他也警告樣本可能有2個問題要注意。第1是樣本的完整性，要確定不是近期創造；第2是樣本的代表性，這些血液樣本多數可能來自於健康成人，所以將代表無症狀病例，「正如我們在疫情中了解到的，無症狀病例助長大流行。」