【愛傳媒黃珊珊專欄】10月10日跟大家分享我高中時期的照片，那時候常常在大太陽底下練儀隊，全身都被曬得黑黑的，那時候也很叛逆，不管別人說什麼，我都要做相反的，從小到大都是這樣，可能是因為個性使然，也可能是搭上了時代的轉變，讓我有機會做自己，選擇自己想做的事情。

我常笑說我只是一個上女廁的男生，除了生理性別之外，其他興趣跟一般男生沒甚麼兩樣，我喜歡開車、打電動、研究3C產品，從小就皮到不行，長大之後我更想打破女孩既有的社會框架，挑戰更多在刻板印象中認定女生比較做不到的事情，誰說女生就比男生弱？我認為，女性反而更有韌性、更堅強！

進入市府後，作為女性，我更想為女孩多做點什麼，從今年初開始，我們開始討論如何讓台北成為一個在性別平權議題上更往前邁進的國際城市，我們希望作為所有女孩們最強而有力的後盾，讓女孩們在生理期時，也能無所畏懼，以更勇敢、更自然的方式面對，今年9月開始，我們已經推動「國中生理用品供應試辦計畫」，在五所台北市國中校園免費供應衛生棉用品，同時，我們也編列明年度7千萬左右預算，預計在明年2月開學後全面在國中施行，不只如此，我們還同步推動性平課程，讓女孩們用更正向的態度，面對自己身理上的蛻變，感受自己的獨一無二。

10月11日是個專屬於女孩的日子，這天是聯合國制定的國際女孩日，也是臺灣女孩日，祝福所有做自己的女孩，在築夢的道路上，不畏艱辛，勇敢、踏實地繼續向前邁進！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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