《港股》9點若未解除8號颱風信號 港股上午將暫停交易 09:112021/10/13 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港交所周三宣布，圓規颱風增強，香港天文台發布八號颱風信號，周二上午港股延後開盤，若八號或以上颱風信號於早上9時仍未解除，周二早盤將暫停交易。 若八號或以上颱風信號於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場將於下午恢復交易。若在中午12時仍未解除，證券及衍生產品市場將全日暫停交易。 新颱風生成時間曝 周末冷空氣到探16度 這2天最濕冷 金融風險指數 創11個月新高 #信號 #號颱風 #暫停交易 #八號 #颱風 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 銀行組-數位業務優化獎 分行數位服務模式 打造差異化 04:102021/10/13 產業特刊 中概科技股題材熱 逢低進場 04:102021/10/13 投資理財 香港立法會選舉 民主黨將缺席 04:102021/10/13 焦點新聞 外資期現貨中性布局 04:102021/10/13 證券．權證 操盤心法－美國經濟下行壓力大 比特幣展現資金行情 04:102021/10/13 證券．權證 圓規颱風相關退票 從寬處理 04:102021/10/13 金融．稅務 高低價兩樣情 銅板股出頭天 04:102021/10/13 證券．權證 《期貨》三大期指齊揚 10月台指期漲101點 08:542021/10/13 財經 ESG理財夯 公股競推債券線上交易 04:102021/10/13 金融．稅務 Q3退燒 大戶、散戶人數下滑 04:102021/10/13 財經要聞 《美股掃瞄》緊盯季報、縮表、通膨 美股連3跌 08:542021/10/13 財經 財經熱門新聞 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 運價高檔反崩 航運三雄再破底隱藏1致命訊號 - 財經 高雄屋齡60年老透天 508萬買不買？網見地點瘋喊：便宜死了 - 財經 半導體擴廠 台積電用電量將占全台8％ 學者示警 2025年缺電達600萬瓩 - 財經焦點 - 中國時報 台積目標價 千金呼聲又起 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。