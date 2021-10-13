港交所周三宣布，圓規颱風增強，香港天文台發布八號颱風信號，周二上午港股延後開盤，若八號或以上颱風信號於早上9時仍未解除，周二早盤將暫停交易。

若八號或以上颱風信號於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場將於下午恢復交易。若在中午12時仍未解除，證券及衍生產品市場將全日暫停交易。