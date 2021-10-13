駐德代表謝志偉日前因稱自己手裡搖著中華民國國旗，心裡想的卻不是中華民國，還說「一邊舉（國旗）一邊吐血」，引發爭議。沒想到謝志偉今又發文點名國民黨、民眾黨，並說「這一次，我不再委屈自己！」

謝志偉昨在臉書發文指出，國旗之所以仍鮮紅，是因曾在台灣補了幾十年的鮮血，而知道這點的台灣人，在解嚴後都快40年了，還幫你們撐旗子和面子，「是因為我們於心不忍，不忍你們離根的中華民國，和我們紥根的台灣分裂。」更稱邊舉國旗邊吐血。

駐德代表謝志偉12日在臉書以「我的國旗告白」為題發文，內容引發爭議。圖為10日國慶大會陸軍契努克運輸直升機（右）吊掛史上最大型國旗進場。（劉宗龍攝）

此文一出，引發在野黨強烈不滿，前文傳會副主委黃子哲昨在臉書批謝志偉是「渣男」、厚顏無恥的程度可謂史上最強，並要求「請把中華民國給你的俸祿吐出來」。國民黨立委李貴敏則在臉書質疑，如果真的如此痛恨中華民國，又何必領中華民國外交官薪水？有這種政務官，不僅是國家的悲哀，也難怪民眾質疑其忠誠度，認為政府應即召回謝志偉述職，但若蘇內閣決定包庇到底，國防外交委員會也應本於監督立場，立即安排專案報告，要求謝志偉返台說明。

民眾黨則發出聲明，發言人楊寶楨指出，謝志偉的論調明顯和蔡總統互相矛盾，希望謝志偉好好研讀蔡總統的國慶演說稿，不要悖離台灣主流民意也不應透過偏激言論，造成國人內部對立，且蔡政府上下口徑應一致，不要國慶日當天擁抱中華民國，過了國慶日又是另外一種態度。

爭議持續延燒，謝志偉今（13）日發文反批中國國民黨的行徑讓我們吐血，台灣的命運讓我們鼻酸，一堆人請「看著辦」，尤其也包括台灣民眾黨與楊發言人，我們不怕被中共清算，倒是怕被你們暗算。他並強調「這一次，我不再委屈自己」，還說台灣才是他的國家，甚至針對批他「拿中華民國薪水卻捍衛台灣搞台獨」的人，回嗆「請先去嗆中國國民黨，在中共面前賤棄『中華民國』後，才有資格來我這裡吠」。