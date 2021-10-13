一名住在恆春的洪姓男子去年11月24日深夜違法持自製獵槍到風沙路附近獵水牛，因槍聲過大被民眾發現報警處理，而洪男在警方到前逃逸又衝撞警車試圖逃脫攔截點，但最後仍不敵強勢警力圍捕，在九棚遭逮並起獲2把槍，經地檢署起訴後，屏東地院依損壞公務員職務掌管物品罪，判處洪男6個徒刑，得易科罰金及上訴，竊盜罪部份則獲不起訴處分。

一名男子想吃牛肉，竟盜獵恆春水牛，警方起出兩把自製獵槍。(中時資料庫)

警方指出，洪嫌2020年11月24日深夜攜2把自製獵槍到風沙路附近偷獵水牛，而開槍獵得一頭水牛時，發現有民眾聽到槍聲靠近查看，嚇得趕緊將水牛運上貨車，並將獵槍棄置現場後駕車逃逸，且過程中為逃避圍捕還衝撞警方攔截點，造成警車左後車門凹損，所幸未有員警受傷。

25日凌晨0時許，警方在九棚地區將涉案車輛攔下，而因犯嫌可能持有槍械，員警當下喝令車上洪姓犯嫌及共犯趴下受檢，當場查獲遭偷獵的1頭水牛並循線起獲2把犯案獵槍。

當時遭遭獵的水牛已通知飼主領回，洪嫌訊後依竊盜、槍砲、妨害公務等罪嫌送辦。屏東地院審理後，洪男所涉槍砲及竊盜案部份均獲檢方不起訴，僅依妨害公務罪聲請簡易處刑，屏東地院簡易庭審理後，依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判刑6個月，得易科罰金。