大陸《環球時報》13日報導，「據法新社報導，中國南海養殖漁業有限公司的黃花魚養殖箱被不明物體碰撞，造成約5萬斤黃花魚及海洋養殖產品脫逃。」這樣謠傳12日被大陸網友與美國「康乃狄克」號核潛艇近日在南海與不明物體相撞聯繫起來，經調查發現，法新社沒有發布上述報導，大陸海洋漁業專家和海軍專家分別表示，南海外海的網箱養殖黃花魚很少，「康乃狄克」號更有可能撞上的是人工魚礁設施，「而美國的三緘其口，表明這艘潛艇很可能出現羞於啟齒的低級失誤。」

《環球時報》報導，一名海洋漁業專家介紹，目前大陸在南海的網箱一般養殖的是軍曹魚等魚類，黃花魚主要在福建養殖。此外，出於管理需要，網箱一般都在內海，外海網箱非常少。換言之，潛艇在南海撞上網箱養殖大黃魚的機率很低。

《環球時報》報導，對於「美國潛艇撞上中國黃花魚網箱」的猜測，大陸海軍軍事專家李傑表示，這種可能性不大，相較於養殖網箱，美軍核潛艇撞上海底沉船、水泥礁等這樣的人工魚礁設施可能性會更大一些。

李傑分析稱，通常情況下，「康乃狄克」號這樣的美國「海狼級」核潛艇在航行過程中會採用被動聲納進行水下目標識別和測向定位。被動聲納具備隱蔽性高、探測距離遠等優點，是非戰時狀態或是日常航行中潛艇首選的水下探測方式。而一旦到了戰時或是複雜海底地形環境中，潛艇就會將探測方式轉為主動聲納。

澳洲廣播公司（ABC）近期也分析認為，為隱藏行蹤，潛艇通常會使用聲納的被動模式。同時，南海也是「出了名的嘈雜」，不利於聲納探測。

李傑認為，此次事件中，不能排除美軍由於疏忽大意或者驕傲自大，在複雜地形環境下沒能及時「切換」探測模式而釀成大禍的可能。因為回顧過去，美軍由於自身失誤發生潛艇碰撞事故的案例比比皆是。

據此前公開報導，2001年2月，美國「洛杉磯」級核潛艇「格林維爾」號在夏威夷海域就撞沉了日本「愛媛」號漁船，造成船上9人死亡。2002年11月，美國「洛杉磯」級核潛艇「奧克拉荷馬城」號在地中海西部水域同一艘商船相撞，導致潛艇的潛望鏡和升降裝置受損。而在2005年，更是出現了美國「洛杉磯」級核潛艇「三藩市」號在全速航行時與關島附近一座水下山峰相撞，造成一名水手死亡的重大事故。

李傑認為，對於美軍三緘其口，一直不願透露「康乃狄克」號事故細節的做法，與美方一貫樂於炫耀其在南中國海存在的風格不符，「這越發說明『康乃狄克』號在南海可能出現了羞於啟齒的低級失誤」。