進典工業（6843，簡稱進典-新）在9月30日申請戰略新板，將在13日以每股42元掛牌興櫃買賣，也是繼東研信超（6840）7月26日掛牌後，第二檔掛牌戰略新板股；進典工業自結前八月業績，營收5億5540萬元，稅後盈餘5109萬元，每股盈餘1.77元。

進典工業主要從事各種機械五金加工買賣業務、控制開關製造加工買賣業，致力於閥門研發、生產及品牌經營。進典目前資本額為2億9602萬元，109年營收為6億4462萬元，稅後盈餘6167萬元，每股盈餘2.15元，推薦證券商為永豐金證券及凱基證券。

櫃買中心為配合政府政策協助創新企業發展，自110年7月20日「戰略新板」正式開板以來，首檔申請登錄「戰略新板」公司東研信超（6840）已於7月26日起開始交易外，9月份陸續新增受理數泓科技、進典工業、宏碁智醫等3家公司申請登錄「戰略新板」，累計已有4家。