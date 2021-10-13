國民黨台北市議員羅智強近日出版新書，他表示僅花20天就完成此書，破了自己人生紀錄，感嘆人生是一場無止盡的奮鬥與戰鬥，寫書與社群經營皆然。羅指出，他花3年達成「臉書百萬粉絲」目標，卻開始面臨「天花板效應」，2年粉絲只成長了18萬，臉書演算法的更動對其粉專觸及率影響極大，讓他直呼：「社群平台的『演算法』，幾乎像是一種不可抗的命運，左右所有社群經營者的發展。」

羅智強12日在臉書發文表示，人生是一場無止盡的奮鬥與戰鬥，寫書與社群的經營都是，我們無法保證，今天的成功會永遠的延續，更無法保證，明天會不會忽然就遇到一個天大的挫敗，讓過去的成功，盡付東流；我們唯一能保證的就是。不斷的、繼續的、努力的奮鬥下去。

羅智強指出，他2016年立志要打造臉書百萬粉絲，這個目標在2019年初實現，雖花了3年時間克服種種難關達標，但他也開始面對新的難關和瓶頸。第一，他開始面臨「天花板效應」，粉絲破100萬後成長數大幅趨緩，從2019年到2021年粉絲僅成長18萬；第二，臉書不斷調降政治性粉專的觸及率，並不斷更動演算法，這對他的臉書粉專經營產生了很大的影響；第三，在台灣的政治影響力上，臉書已不再一枝獨秀，YouTube、IG、TikTok都開始快速分食臉書在台灣的政治影響力；第四，他的核心優勢是「文字」，YouTube和TikTok都以影音為主，而IG則重圖片，這2項都不是他的長項，進入和經營門檻遠大於臉書。

對此，羅智強直言：「社群平台的『演算法』，幾乎像是一種不可抗的命運，左右所有社群經營者的發展。」舉例而言，他花了100萬分的力氣，建立了100萬的臉書粉專，其觸及率的效果是100萬分，若臉書把政治粉專的觸及率砍半，就等於他的粉絲數從100萬對砍變成了50萬，其影響是非常直接而強大的。

但羅智強也說，很多人把這樣的變化看成一種危機警訊，他卻認為是鼓勵自己轉型突破的契機；他不能以臉書有118萬粉絲自滿，他給自己一個新的戰鬥目標：臉書、IG、YouTube和TikTok這4個社群平台，總粉絲（訂閱）數能超過200萬。