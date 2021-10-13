貨櫃三雄回穩 台股早盤漲逾80點突破16500點關卡 09:462021/10/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股今天上漲18點開出，昨天股價破底的貨櫃三雄回穩，推升指數走高突破16500點關卡，上漲逾80點，盤中最高來到16543.33點，電子成交比重約49%。 電子權值股台積電將於14日舉辦法人說明會，今天股價遇壓震盪，早盤最低來到571元、下跌4元。鴻海上漲0.95%，最高來到106元。 航運族群的長榮、陽明、萬海同步開高，早盤漲幅皆超過5%。（編輯：潘羿菁）1101013 貨櫃三雄拉半根漲停 台股反彈逾80點 重返16500點 運價高檔反崩 航運三雄再破底隱藏1致命訊號 #早盤 #貨櫃三雄 #回穩 #台股 #80 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高低價兩樣情 銅板股出頭天 04:102021/10/13 證券．權證 四亮點產業有撐 拉回找買點 04:102021/10/13 投資理財 股匯遇亂流 台幣重貶1.06角 04:102021/10/13 財經要聞 《港股》9點若未解除8號颱風信號 港股上午將暫停交易 09:112021/10/13 財經 前九月六大壽險賣股債 4千億入袋 04:102021/10/13 財經要聞 9月營收－貨櫃三雄超過千億 陽明萬海單月新高 04:102021/10/13 財經要聞 業績雙增 抗通膨概念股氣盛 04:102021/10/13 產業特刊 外資期現貨中性布局 04:102021/10/13 證券．權證 營收排行榜 鴻海台積仁寶居前三 04:102021/10/13 產業特刊 台股量縮 財長：國安基金季會將討論 09:412021/10/13 財經 股匯雙殺 台幣貶近半年新低 04:102021/10/13 財經焦點 財經熱門新聞 國旅券第一波 60萬人中籤 - 財經焦點 - 中國時報 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 馬雲「被消失」傳聞沒停過 知情人曝行蹤：他在香港做這件事 - 財經 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 高雄屋齡60年老透天 508萬買不買？網見地點瘋喊：便宜死了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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