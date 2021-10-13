松姓男子酒後打死友人，棄屍在山區深谷。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

松姓男子與仁愛鄉莊姓等友人飲酒作樂，詎料，兩人因陪酒問題發生口角衝突，松嫌毆打莊男致死，還將遺體載運到山區丟棄，然後逃逸到屏東縣；警方將他逮捕移送偵辦，南投地檢署檢察官偵結，依傷害致死、遺棄屍體等罪嫌起訴。

松姓男子與莊姓被害人，及錢姓、林姓、彭姓友人，今年8月1日晚間，前往埔里鎮某會所飲酒唱歌，松男與莊姓被害人因陪酒問題發生口角，松男即徒手毆打對方頭部、臉部，再將他摔倒在地，繼續毆打並踢踹腹部，致莊姓被害人因顱內損傷死亡。

松男見莊男死亡，竟要求尚不知莊男已死亡的錢姓友人，協助將莊男搬上莊男的自用小客車，再由松男駕駛小客車，尾隨其他友人搭乘的計程車前往仁愛鄉，途中，松男起意遺棄屍體，要求錢姓友人共同棄屍，但遭錢姓友人拒絕。

松男於是獨自駕駛小客車，於8月2日凌晨，至埔里鎮西安路3段附近某電桿旁，將莊男屍體往山崖下丟棄，再駕駛車輛前往南投市千秋路休息後，棄車逃逸。

當晚同時在場飲酒的友人，擔心莊男安危而報警，南投縣警局埔里警分局報請地檢署指揮偵辦，檢察長張云綺認為人命關天，立即指分張鈞翔檢察官偵辦，務必全力緝兇及搜尋被害人；由南投縣警察局刑事警察大隊、埔里警分局、仁愛警分局組成專案小組，調閱錄影監視器畫面、過濾車行及通聯紀錄後，掌握松嫌棄車後，先後在南投縣名間鄉、花蓮縣秀林鄉、花蓮縣玉里鎮、屏東市，竊取汽機車及搭乘大眾運輸工具躲避追緝，最後入住屏東縣潮州鎮某旅社。

專案小組會同屏東縣警局潮州分局，於8月17日，在該旅社逮捕松嫌，翌日將他帶到棄屍地點，由神鷹山區搜救隊等協助尋獲莊男遺體。

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