大陸民謠男歌手宋冬野以一首《董小姐》爆紅，並曾以《郭源潮》奪下第29屆金曲獎最佳作詞人，不過，宋冬野在2016年因涉毒被捕，受到行政拘留10天，戒毒重生的宋冬野，卻在歌壇復出頻受阻、演出工作被取消，宋冬野日前則為此發長文吐：「我沒有繼續墮落啊！我爬上來了，我改了啊！我變成了一個更好的人啊！還不足以放我一條生路嗎！」宋冬野發文引發外界關注，不過宋冬野的微博則因「違反社區公約」，而被平台禁言。

33歲宋冬野2016年10月因涉毒被捕，他被警方行政拘留10天，儘管宋冬野事後在微博為此發文道歉，但仍重創形象，事過5年後，宋冬野的演藝事業仍因此受阻，舉行演唱會因反覆遭舉報而被迫取消，宋冬野為此在11日發長文，表示他常以自身經歷向友人宣導禁毒，並充實自己、精進音樂能力以及參加公益活動，面對網路和輿論的語言暴力，宋冬野認為，那是出自大家的正直和善念，並且都是他理應受到的懲罰，

不過針對歌手工作，宋冬野則說：「大家都覺得做藝人掙錢太輕鬆了，完全是躺著賺錢，但其中真正滋味，只有藝人自己才清楚」，宋冬野表示，他只想好好創作、寫歌、錄音「可為什麼，我要被剝奪合理合法工作的權利！」宋冬野說：「我違反過法律，可我受到了懲罰啊！行政拘留加上五年的口誅筆伐啊！我接受了教育啊！我懂了啊！」

宋冬野強調，他沒有繼續墮落「我爬上來了，我改了啊！我變成了一個更好的人啊！還不足以放我一條生路嗎！為什麼啊！我什麼都不幹就是在線下演演小演出混口飯吃啊！我只是個寫歌賣唱的啊！還要我怎麼樣啊？」宋冬野不滿問：「不是說全社會都應該給曾經違法的人機會嗎？“就是不行”是什麼意思啊！我真的不能理解啊！！！」

最後，宋冬野仍強調，他不會主動離開他的工作「就算強制被動離開，我也將始終堅決捍衛自己合理合法工作的權利！」宋冬野感慨問：「這個世界會好嗎？也許有生之年我看不到那一天」，不過他仍相信，這個世界會好的，宋冬野長文引發正反兩派網友留言，不過他的微博帳號現在則是因「違反社區公約」，而被平台禁言。

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