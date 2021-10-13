來自新加坡的創作女聲文慧如，7月份時趁工作空檔返回老家新加坡，與家人團聚一解思鄉之苦，還見證了妹妹的婚禮，更被音樂製作人男友張暐弘求婚成功，兩個月內公事私事可說是喜事不斷。而返回台北按規定檢疫隔離期滿後，唱片公司同事為了幫身為「吃貨」的她接風，特別準備了滿桌台灣夜市小吃，貼心之舉讓她又驚喜又感動，卻又打趣說：「隔離期間努力運動維持的身材都要變成一場空了嗎？」

由於疫情的緣故，文慧如本以為只能無奈缺席妹妹的婚禮，最後在協調出工作空檔得以配合所有防疫規定與措施之後，總算能夠回到新加坡參與家中的喜事，她表示非常感激與珍惜。她透露這次姐妹們一起協助了婚禮前台和走道的設計佈置。

被問及是否藉機為自己的婚禮見習？文慧如坦言目前還沒有任何規劃，進度全是零。打趣稱自己在疫情時代養成了佛系心態，不會規劃太久以後的計畫，想要先好好活在當下，不過倒是體會舉辦一場婚禮真的很辛苦：「要籌備的事項很多，甚至暗自擔心輪到我的婚禮時該要從哪裡開始著手？」