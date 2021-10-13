廣東省一名女大生總在關燈後滑手機，長期下來竟導致右眼瞳孔變白色，原來女大生本就有高度近視，加上用眼習慣不良，最後導致右眼視網膜大面積剝離，引發白內障，現在只能透過手術治療。對此，醫師也提醒，在暗處玩手機對眼睛的刺激很大，輕則導致眼睛乾澀，嚴重恐導致近視度數快速加深、甚至誘發白內障。

根據《西部決策網》報導，廣東省深圳市一名21歲的女大生喜歡在關燈後滑手機，本來就有高度近視的她，近日竟發現自己看東西會有被遮擋的感覺，視力變得不清晰，加上照鏡子的時候，右眼瞳孔幾乎變成白色，看起來很不美觀，才決定要就醫。

醫師表示，女大生到院的時候，右眼眼珠已經發白，但她本身卻沒有意識自己的眼睛出了嚴重的問題，只是單純覺得這樣很醜。經過醫師檢查發現，女大生因為長期在黑暗的環境中使用手機，導致右眼的視網膜大面積剝離，進而引發白內障，如今只能靠手術來治療。

醫師也提醒，手機螢幕的亮度在黑暗中非常亮，對眼睛的刺激很大，普通、輕微的刺激可能導致眼睛乾澀，嚴重的話可能使近視加深的速度變快。另近年來高度近視的患者，因為長時間在暗處玩手機導致白內障的案例頻傳，建議大家要定期檢查眼底，早點發現眼睛的問題，並養成良好的用眼習慣。