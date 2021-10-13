有民眾12日晚間意外在路邊撿到整組酒測器。（翻攝臉書社團《爆廢公社公開版》）

接小孩也撿到酒測器！一名男網友在臉書發文，稱12日晚間在路邊撿到警察的酒測器，對此，中和分局指出，警員在值勤時不慎將酒測器遺留在現場，幸有熱心民眾撿回，後續將會深刻檢討。

有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，詢問「大家撿過什麼特別的東西？」稱在接小朋友下課時，竟然在路邊的椅子上撿到了警察的酒測器，讓他深感不可思議，檢視照片酒測器上清楚寫著，「中和交通分隊(民安)」與連絡電話，原PO也說接完小孩就會協助送回警局。

對此，中和分局指出，遺落酒測器的為中和交通分隊黃姓警員，黃員於12日晚間9時騎警用機車前往民德路處理交通事故，依法替駕駛進行酒精檢測，但因昨晚持續降雨，黃員處理完事故後急著返隊，才一不小心把整組酒測器遺留在現場，黃員發現搞丟酒測器後曾返回現場，卻未見蹤影，相當苦惱。

中和分局表示，所幸酒測器被民眾撿到後，送往國光派出所，警方也立刻透過通訊軟體向熱心民眾致謝，並對於粗心搞丟酒測器致歉；警方強調，會深刻檢討疏失，也會關心黃員的心理狀態，避免其過度自責。