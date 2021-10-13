疫情趨緩，各山區步道湧現出遊潮，新北市觀旅局投入2000萬元，將改造三峽鳶山步道、鶯歌大榕樹、樹林大同山景觀平台、土城天上山展望平台等景點，預計明年6月完工。新北市議員江怡臻說，新北市微笑山線匯集多條步道，盼市府能比照淡蘭古道、青春山海線的精神，再創在地健行品牌。

江怡臻指出，台灣登山健行為運動人口近500萬，這幾年也越來越多年輕人喜歡到郊山走走，如宜蘭抹茶山、三峽五寮尖，都成了網紅打卡聖地。

江怡臻表示，雙北地區第一時間想到的登山地點都在台北，像是象山、虎山步道等等，新北應該以適當預算整理好環境，進一步推廣行銷，提升整體知名度，讓更多民眾前來遊憩。

江怡臻說，今年度已對三峽、鶯歌、土城和樹林等地區展開第一階段的環境營造，目前已完成賞螢步道、茶香步道，她也爭取到清溪步道整建經費並已完工，並申請到內政部補助土城朝山步道整修，希望在硬體整建和品牌推廣上能夠越來越好。

新北市議員宋雨蓁質詢時也提及，步道上方的土城原住民族生態園區，條件也很好，儘管隸屬於中央原民會，但建議一併納入新北微笑山線的規畫。

觀旅局長蔣志薇表示，除「青春山海線」及「淡蘭古道」外，微笑山線是全新的登山健行品牌，初期著重在整體硬體設施的優化改善，目前尚處整備階段，今年底就會陸續推出結合當地風情和文化特色的自有小旅行。

蔣志薇表示，今年新北微笑山線編列了2000萬預算，其中950萬是向交通部所申請的經費，著重在整體山林美學，在步道節點，改善休憩及展望空間，利用減法設計，整併指標，希望能提供視覺乾淨、舒適的登山環境。

蔣志薇指出，去年邀請作家劉克襄擔任推廣大使，今年會再繼續邀請作為微笑山線的代言人，同時也會邀請知名導演麥覺明拍片宣傳。