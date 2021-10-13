資深媒體人王瀞文曾是加拿大新聞主播，最近她在節目中爆料主播界的黑暗面，除了會搞雙面害同事縮減時段，還有女主播疑在廁所與知名企業主「約會」，讓現場來賓非常傻眼。

王瀞文近日在節目《震震有詞》透露，她某次受邀參加台灣某知名企業主的飯局，有位線上女主播也在場，飯吃到一半時，企業主和該女主播雙雙進到廁所待了半小時，女主播一出來就馬上離開，男方跟在後頭一起走，王瀞文震驚不已：「我當場傻掉欸你知道嗎，欸，這麼大的一個局，有這麼需要嗎？」但飯局中的其他人早已見怪不怪，告知她「每次都有不一樣的主播」，王瀞文忍不住自嘲：「還好我已經老了，他看不上我了」。

坐在旁邊的媒體人林裕豐好奇詢問：「那個女主角是播主要時段的嗎？因為我們知道時段有分早、午、晚，如果她有主要時段就是專任的主播，她何必做這個事？」王瀞文回應：「那個老大多有錢啊，台灣的就幾大家族啊」暗示該企業主在台灣很有名且財大氣粗，主持人謝震武訝異地追問：「難道不怕飯局現場的賓客說出去嗎？」王瀞文斬釘截鐵地回：「不會！我跟你說這些人守口如瓶，不會去講他是誰，因為人家總是…我們得罪不起。」現場瞬間一片靜默，謝震武趕緊跳出來緩和氣氛：「人家說不定是拉肚子。」

不僅如此，王瀞文還大爆主播後台生死鬥，透露某次為了參加朋友的國外婚禮，已和另一名女主播談好換班的事情，想不到開播前一小時，人在國外的王瀞文接到公司來電詢問怎麼沒出現，她氣急敗壞地追問那名女主播，卻換來對方的裝無辜：「姐姐沒有啊，你沒跟我講啊。」回國後王瀞文慘被總監劈頭大罵，被迫調去節目部，後來總監無預警離職，變成該名女主播上位。