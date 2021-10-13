歐股周二下跌。大宗商品價格上漲，投資人擔憂將傷害企業獲利；另外中國恆大在三周內三度未能完成債券支付，讓市場對於陷入困境的中國房地產產業可能產生的衝擊感到擔憂。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌0.32點或0.07%，為457.21點。歐股目前低於八月的歷史高峰約4%。

歐股在九月下跌了3.4%之後，十月至今幾乎持平，而2021年至今則上漲了14%。

大宗商品價格漲勢趨緩，讓採礦股吐回了部分周一的漲幅；汽車股和旅遊股皆下跌了約0.5%。

AJ Bell投資主管Russ Mould表示，能源危機沒有顯示出緩和的跡象，這意味著企業面臨巨大的成本壓力，消費者面臨著將更少的錢花費在產品和服務上，從而對經濟產生負面影響。

隨著各大央行考慮將撤回刺激措施，財報季也壟罩著陰影。國際貨幣基金組織周二將2021年全球成長預期，從此前的6.0%下調至5.9%。

瑞士廉航公司易捷(EasyJet)跌3.5%。該公司估計在截至九月的過去12個月裡將虧損10億英鎊。

空中巴士跌0.5%。該全球最大飛機製造商在九月的交貨量持平於前一個月。

國際貨運公司DSV上漲1.6%。第三季業務活動活躍，讓該公司上調全年獲利預期。

汽車股下跌0.3%。數據顯示，由於半導體短缺和限電危機干擾，歐洲的重要貿易夥伴中國九月的汽車銷售下滑了19.6%。

防禦型股票例如公用事業股和房地產股為少數上漲的板塊。