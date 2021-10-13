中秋、國慶連假過後，國內疫情持續維持平穩，未爆發社區感染，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組成員李秉穎今天表示，可開始考慮鬆綁國人入境一律入住防疫旅館的規定，但必須要有完善的配套措施才行。

李秉穎今天上午於廣播節目新聞放鞭炮中接受資深媒體人周玉蔻訪問，他指出現在無論是不是國人，返台都要入住集中檢疫所或是檢疫旅館，為的是避免家戶內感染，但這無形之中卻增加很多國人的生活成本。

李秉穎表示，有鑑於現階段疫情平穩，可考慮鬆綁此一規定，讓返台國人能回家接受檢疫，但前提是必須要有配套，確保檢疫者能十四天都待在家不出門，可能需要有螢幕能夠監看，若做不到就免談。

此外，李秉穎也強調，配套中也要強化返台國人的自主健康管理措施，因為近期看到的許多個案，都是在自主健康管理期間發病、確診，因此如何落實管理是相當重要的事。

李秉穎還提到，我國防疫永遠都要以清零為目標，因為打過疫苗的人仍然能夠傳播病毒，國慶連假過後，社區必須監控十四天，若都能維持低度感染，就算安全。

李秉穎也指出，現在每日本土零確診就是真正的零，若有黑數我們的社會不會這麼平靜，因為只要R值為1，一個月就能傳上千例確診，醫療體系馬上會察覺異常，現在也比較少人說社區中還有輕症與無症狀感染的黑數未找到，因為就現在的結果來看，這是不可能的事情。

李秉穎也提到，新冠病毒終究會輕症化，只是這過程可能將長達四年，從Delta病毒的症狀可發現，大部分都與武漢株不相同，武漢株的多數症狀為發燒、咳嗽，咳嗽代表下呼吸道感染，而Delta病毒則看到比較多的流鼻水、頭痛，發燒、咳嗽較少，顯示病毒已有輕症化趨勢。

台北市長柯文哲日前提出，考慮對青少年進行心電圖檢測，以釐清接種BNT疫苗的風險，對此李秉穎表示認同，並指出國外提出的心肌炎發生率可能有所低估，若國內能進行相關研究，當然是好事。