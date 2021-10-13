王菲與前夫李亞鵬所生的女兒李嫣今年5月剛滿15歲，去年李嫣國小畢業後到瑞士念貴族學校，傳聞一年要價約355萬，近日網上流出一組李嫣疑似和同學們穿著黑色套裝的合影，可見李嫣短裙、黑絲襪上身，露出極細修長美腿，引來網友大讚李嫣女大十八變，越來越美。

李嫣去年到瑞士念書當起小留學生，當時她在IG哀號：「景色好美，功課好多」，並自嘲「數學與我無緣」，她在朋友圈吐苦水：「悲傷逆流成河」，引來老爸李亞鵬勉勵：「爸爸今天如果有一點點能力的話，都來自14歲離開家的堅持和眼淚」，酷酷的李嫣則嗆：「我不需要什麼能力」，笑翻眾人。

李嫣（左圖中）穿短裙、黑絲襪。（圖／取自新浪娛樂）

或許是因疫情影響，今年李嫣常秀出人在大陸的照片，上月她更分享和朋友遊北京環球影城的照片，可見李嫣穿著熱褲，露出修長的少女美腿，而她帶著小巧橘色名牌包，價格約2萬元人民幣，相當於8萬多元台幣。

李嫣（左2）跟一票同學合影。（圖／取自新浪娛樂）

而李亞鵬近年常傳財務危機，還遭合作過的公司提告欠債4000萬人民幣（約1.7億台幣）及利息，李亞鵬方面表示會繼續上訴。上月李亞鵬過50歲生日，他在社群網站上報平安，透露人在白虎瀾鄉村公益書院，該學校已經成立7年，李亞鵬特地到此處和一群師生過生日，意義非凡，他更上台發表感言，希望書院能越辦越好，繼續扛起傳承文化的作用，看似已經不受欠債風波影響。