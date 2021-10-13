遭鄭麗文酸會第一個投降 蘇貞昌火大嗆「不會像妳這麼不要臉」爆激烈衝突！｜中時新聞網

國民黨立委鄭麗文12日質詢行政院院長蘇貞昌，雙方爆發激烈衝突，鄭認為蘇應展現保衛台灣的決心，卻被蘇反嗆「不會像妳這麼不要臉」，鄭隨走向蘇，質疑他怎可羞辱立委。對此，身為「戰鬥藍」一員的國民黨青年部副主任詹惟元列出蘇的「3大罪狀」，包括騙神明、辱罵女性委員不要臉、稱讚肇逃的人有為有守，痛批蘇「可恥」。

鄭麗文12日質詢蘇貞昌時表示，台灣跟大陸的軍力對比失衡嚴重，玩軍備競賽是打不過的；蘇則反問：「妳是要投降是不是？」雙方為投降問題爭論不休，鄭表示：「我怕到時候投降的第一個是你，第二個是蔡英文！」不料蘇竟回嗆：「不會像妳這麼不要臉！」引爆鄭麗文怒火，走向蘇質疑，「什麼叫我不要臉，請問一下院長是什麼意思？還可以這樣出言羞辱立法委員嗎？」

詹為元隨後在臉書發文，痛批我國的行政院長是個騙神明、辱罵女性委員不要臉、稱讚肇逃的人有為有守的人，他給蘇貞昌這樣的院長的橫批是「可恥」二字，並隨文附上一張在蘇臉上寫著大大「可恥」黑色大字的照片。

此文一出，引發熱烈討論，網友紛紛留言：「呼叫范雲，替女性民代發聲」、「對吼！范雲咧？」、「我只看到鄭委員一腳踩到他痛處……然後就有人開始暴衝口不擇言」、「完全演繹什麼叫：見笑轉生氣」、「已經不值得對這貨生氣了！」、「今天看到這畫面，我真的非常非常生氣，氣到我的主治醫生都發現了，說要沒收我的手機跟平板」。