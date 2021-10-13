美國商務部今天表示，已經依據總統拜登簽署的行政命令，將一套針對資料安全的初步建議呈交給白宮。

路透社報導，拜登6月撤銷前總統川普時代的一系列行政命令，這些命令尋求禁止民眾下載騰訊旗下的通訊軟體WeChat和熱門短影音應用程式（App）TikTok，並下令要求商務部評估這類應用程式構成的安全顧慮。

拜登的命令指示商務部於本月7日之前做出建議，讓外國對手掌控的企業無法取得或出入美國資料。

商務部發言人表示，他們已將一套初步建議呈交給國安顧問。

前總統川普政府試圖阻止新用戶下載這些應用程式，並禁止其他技術交易。TikTok和WeChat表示，這麼做等於是在美封殺這兩款應用程式。

不過川普這些行政命令遭美國法院擋下，從未生效。

共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）表示，商務部「有義務更新建議方針，在總統拜登決定撤銷針對這些有害應用程式的禁令、讓它們持續在美營運之下，要如何保障美國資料的安全」。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）上個月向媒體表示，政府「認真看待保護美國民眾資料一事」，正和盟國密切合作。

雷蒙多表示：「這是很艱鉅的任務。對TikTok做出某些毫無意義的行政命令，並非可行之道。」

TikTok在美用戶超過1億人。盧比歐問說，商務部採取了哪些步驟來確保這些個資不落入北京當局手裡。