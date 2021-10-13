台中購物節首日抽出的兩名10萬元企業加碼獎幸運得主，市府發現都經綁定雲端發票方式取得抽獎券資格，領獎時僅須至財政部「電子發票整合服務平台」擷取中獎的電子發票詳細畫面列印，經主辦單位核對無誤後即可領獎。

2021台中購物節10日登場，市府統計，截止12日為止，發票登錄金額已達2億元，台中購物節APP下載量突破52萬人次，帶動買氣，網友也紛留言分享，購物節APP結合行動載具，消費可直接登錄APP，不須印出發票、不用手動登錄發票金額好便利，經發局鼓勵購物節APP綁定雲端發票，登錄發票獲財神眷顧抽大獎。

經發局指出，民眾除以掃描電子發票或手動輸入傳統發票方式登錄發票外，也可於購物節APP內綁定雲端發票手機載具，消費金額將直接自動登錄進入APP。

台中購物節雙十國慶起跑，首日登錄金額就破億元，開跑兩日登錄金額更達2億元，展現驚人的消費力。台中購物節APP於活動開跑首日，也創下50萬下載數，衝上APP熱門排行榜第一名，截至昨日更破52萬，顯見民眾對於加碼中央振興五倍券及第三屆台中購物節有強大興趣。

今年台中購物節搭配中央振興券提出加值計畫，祭出超過3億元現金大獎，推出天天抽一千組5000元、周周抽10組10萬元、月月抽百萬元及壓軸抽精品好宅，吸引溝國各地民眾到台中用振興券消費。