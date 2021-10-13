全球疫情趨緩，台灣也持續朝降級開放的方向走，新北市長侯友宜13日市政會議指出，未來能否持續開放，有賴疫苗接種率提升、國際疫情趨緩，以及足夠醫療量能支撐，都是未來民眾能否回到新型態的安全生活模式的關鍵，與病毒共存也是未來的趨勢。

侯友宜說，全球疫情看起來舒緩，但沒有減弱，Delta病毒依然在全球肆虐，除了要戒慎恐懼、小心翼翼，阻絕境外才能不讓境內受到感染。

侯友宜說，國際打滿2劑疫苗超過六成的國家比比皆是，新加坡打滿兩劑超過78％，但每天還是有3000例以上，目前他們是以與病毒共存的方式執行，希望能夠減少重症比例，也是未來的趨勢。

侯友宜說，台灣第二季疫苗接種率偏低，目前新北2劑約17％，全台也不到兩成，現在疫苗陸續到貨，鼓勵民眾趕快去接種，快速讓第二劑完整接種率大幅提升，希望年底能達到五成以上，全力拚，才能有效提供保護力，減輕重症跟死亡率。

侯友宜說，未來要不要朝更開放降級，有賴疫苗接種率、國際疫情有沒有緩和與醫療量能支撐， 起碼可以做到是疫苗接種率提升。

侯友宜表示，新北市從9月17日至今有4例確診個案，都是Ct值超過30以上的舊案，20幾天零確診，疫情穩定，但畢竟還有境外移入可能性，如果無法阻絕於境外，境內管控就要快速反應，也提醒民眾隨時戴口罩、保持安全距離， 該有防疫步驟不能減少。