新竹男子林春雄和女友黃曉雲等同夥，2015年輪姦邱姓少女還殘忍焚屍，高院更二審將首謀林春雄判死刑，其餘4男女判無期徒刑，但更三審認定林男等5人非兩公約情節最重大犯罪，且鑑定結果有教化可能，將5人全判無期徒刑。

更三審認為林春雄等5人是不確定故意殺人，與預謀計畫性殺人， 在惡性評價上仍屬有別，因兩公約規定「非情節最重大之罪不得判死 」，台灣已實施兩公約，林等5人非最重大的犯罪，不得判處死刑。

合議庭表示，林春雄等人送台大醫院鑑定，認定有教化的合理期待可能性，或不能排除有此可能性，無法以極刑對待；但他們犯行重大 至極，仍應量處法定刑中次嚴厲刑，判處無期徒刑。

本案一審將5名惡煞判處無期徒刑，高院改依傷害致死等罪各判處無期徒刑至20年不等徒刑，但更一審認為，林男等人惡性重大，其犯行均不可輕饒，依殺人罪論處無期徒刑、20年徒刑，林男是主謀且犯 後後沒有悔悟，為符合社會上普遍認的法價值將他判死。

高院更一審斥責首謀林春雄罪行重大將他判處死刑、其他3名共犯判無期徒刑、黃女判刑20年，最高法院以少女遭重擊後有無存活機會、送醫可否免死等5大理由，昨將全案發回更審，再度引發民眾 質疑最高法院不願判死刑的爭議。

最高法院審理後卻認為，法醫研究所解剖報告稱少女「但及早送醫 ，應有不小存活機會」，原判決因為此認定少女死亡結果是因於林男等人離去，但後來又有不同的認定，少女受到第2次撞擊而傷重昏迷後，究竟有無存活機會，原判決前後理由論述矛盾。

合議庭表示，黃女在現場且對其他人性侵少女沒有意見，原判決何以黃女沒有性侵的犯意聯絡，另林春雄等人喝完保力達B一瓶後，原判決沒有說明為何喝酒後並未達辨識力降低狀況的理由，且殺人犯意 與結果也未調查清楚，因此撤銷死刑判決。

高院更二審斥責林男罪行重 大判處死刑，其餘4名男女判處無期徒刑，但最高法院認為林男願意提供房地賠償並非完全無悔意，第3度撤銷發回更審，林再度逃死。